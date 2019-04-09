В сети смоделировали жизнь без интернета в России

Шутник / ВКонтакте

В сети появилось видео о том, как бы выглядела жизнь россиянина без интернета. Ролик появился в сообществе «Шутник» во «ВКонтакте», он приурочен к 25-летию Рунета.

По сюжету, герой ролика просыпается и обнаруживает, что у него отсутствуют подключение к интернету. Он пытается починить модем, но у него не выходит. В это время в квартире раздается звонок. Стоящий на пороге курьер жалуется, что не может найти адресата доставки и просит его забрать суши.

Молодой человек выходит из дома и обнаруживает, что блогеры за отсутствием интернета показывают свои сюжеты на улице: бьюти-блогерши демонстрируют, как правильно рисовать стрелки, фитнес-инструкторы — как качать мышцы, а онлайн-пираты зазывают прохожих на свои сайты. Их перебивает рэпер Витя АК-47, который известен по рекламе онлайн-казино Azino777, всплывающей посреди кино на пиратских сайтах.

Происходящее превращается в хаос. Доведенный до отчаяния герой видео просыпается и обнаруживает, что все случившееся было сном.

В феврале Госдума в первом чтении приняла закон об устойчивости интернета в России. В рамках его реализации будет создана инфраструктура, призванная защитить Рунет от внешних угроз. На исполнение закона потратят 20 миллиардов рублей.

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