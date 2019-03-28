Российский интернет заранее проверят на устойчивость

Операторы из «большой четверки» получили предложение протестировать оборудование для глубокой фильтрации трафика в рамках подготовки к принятию законопроекта об устойчивом интернете. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, речь идет о продукте DPI (Deep Packet Inspection), который оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика. Отмечается, что с инициативой о проверке устойчивого интернета к руководителям МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» обратился Роскомнадзор.

В процессе испытания власти хотят получить информацию о возможности фильтрации контента, признанного ведомством запрещенным, в частности Telegram. Кроме того, Роскомнадзор протестирует приоритизацию трафика и снижение скорости доступа к отдельным сервисам.

В феврале сообщалось, что операторы вместе с Роскомнадзором проверят устойчивость российского сегмента интернета до принятия соответствующего законопроекта.

Законопроект об устойчивом интернете внесен в Госдуму в конце 2018 года, необходимость такой структуры объясняли стремлением защититься от внешних угроз. Предполагается, что инфраструктура сможет обеспечить автономную работу Рунета на случай отключения российских операторов связи от глобальной сети. 12 февраля депутаты Госдумы приняли законопроект в первом чтении.

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