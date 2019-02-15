В закон об устойчивом интернете внесут смягчающую поправку

В законопроект об устойчивом интернете захотели внести поправку, которая позволит операторам работать без специального оборудования, если его не предоставит государство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, близкий к подготовке поправок к законопроекту.

Провайдеров, которые не получат необходимую технику от государства, могут освободить от ответственности за неисполнение требований законопроекта, связанных с установкой и обеспечением работы специального оборудования.

«Если это оборудование не предоставлено, то оператор может работать по-старому. Если по каким-то причинам государство не сможет обеспечить их оборудованием, то операторы работают без изменений», — сообщил источник, отметив, что это «принципиальная позиция Минкомсвязи».

Собеседник агентства добавил, что в бюджете «глобально деньги не заложены», а лишь рассчитано финансирование создания Центра управления сетью связи общего пользования. Помимо этого, в бюджете предусмотрены деньги на создание и эксплуатацию информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

Поправку планируется внести в закон ко второму чтению, о других изменениях собеседник агентства не сообщил.

Ранее в феврале депутаты Госдумы приняли законопроект об устойчивости российского сегмента интернета в первом чтении. За принятие проекта проголосовали 334 депутата, против выступили 47 парламентариев.

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