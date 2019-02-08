Российские интернет-провайдеры проверят рунет на устойчивость

Операторы связи проведут учения, чтобы проверить российский интернет на устойчивость. Об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол заседания рабочей группы «Информационная безопасность».

В группу входят «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), МТС, «Ростелеком» и другие провайдеры. Операторы проанализируют результаты учений и определят, что реально угрожает сети. После этого рабочая группа сформулирует поправки в законопроект об устойчивом рунете. Это необходимо сделать до 1 апреля.

По словам руководителя группы Натальи Касперской, участники заседания согласились с тем, что у законопроекта благие цели, однако механизмы его реализации вызвали много вопросов. Провайдеры хотят понять, как это будет работать на практике.

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7 февраля стало известно, что российское правительство выделит 20 миллиардов рублей на реализацию этого законопроекта.

Закон об устойчивом интернете был внесен в Госдуму 14 декабря 2018 года сенатором Андреем Клишасом, его коллегой Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым. По словам Клишаса, инфраструктура автономного Рунета необходима для защиты от внешних угроз. Законопроект стал ответной мерой на принятую США стратегию национальной кибербезопасности, в которой Россия называлась организатором кибератак.

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