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Проверку устойчивости российского интернета допустили до принятия закона

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Операторы вместе с Роскомнадзором в «пилотном режиме» протестируют устойчивость российского сегмента интернета до принятия соответствующего законопроекта, утверждает источник из Минкомсвязи. Об этом сообщает Rambler News Service

Источник отметил, что «нет смысла» проводить тесты «уже после принятия закона». «Испытания будут проводиться до этого момента», — сообщил он.

Собеседник агентства добавил,что на данный момент министерство не может оценить затраты на полную реализацию проекта.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что пилотные испытания, несомненно, будут проведены, но только после принятия закона.

В феврале операторы связи сообщили о желании провести учения, чтобы проверить российский интернет на устойчивость. После выяснения реальных угроз планировалось сформировать рабочую группу, которая сформулирует поправки в законопроект.

12 февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об устойчивости российского сегмента интернета. За принятие проекта проголосовали 334 депутата, против выступили 47 парламентариев.

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