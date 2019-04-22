Совет Федерации одобрил закон о надежном интернете

Совет Федерации одобрил закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам. Об этом сообщает ТАСС.

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На реализацию закона из бюджета выделят 30 миллиардов рублей. Информацию, передаваемую в Рунете, станут шифровать с помощью отечественных средств криптографии. За координацию инфраструктуры будет отвечать Роскомнадзор.

16 апреля законопроект был утвержден Госдумой в третьем чтении.

Авторы инициативы — сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Андрей Луговой.

Законодательная инициатива стала ответной мерой на американскую стратегию национальной кибербезопасности. В ней Россия называлась в числе стран, организующих кибератаки.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ранее заявлял, что Россия не собирается отключаться от мирового интернета, а законопроект является вынужденной мерой из-за угрозы отключения России от интернета извне.

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