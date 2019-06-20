Путин ответил Гоблину и Хачу про фейки и ограничения в интернете

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии пообщался с известными YouTube-блогерами Амираном Сардаровым («Дневник Хача») и Дмитрием Пучковым («Гоблин»). Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

Пучков в своем вопросе затронул тему фейковых новостей и спросил, не пора ли ужесточить за них ответственность. По словам Путина, эта проблема «действительно становится очень острой». Президент вспомнил, как постоянно происходят волны лжеминирований, когда поступают сигналы о бомбах, что нарушает работу учреждений. При этом, по его мнению, важно отличать заведомо ложную информацию, о которой говорится в законе, от реальных сигналов обеспокоенных граждан.

Сардаров спросил, зачем принят закон о надежном интернете, который вступит в силу 1 ноября. По словам Путина, закон направлен только на надежное функционирование российского интернета, никаких ограничений не планируется. «Речь совсем не идет о каких-то ограничениях в интернете… Этот закон призван обеспечить суверенность нашего интернета, нашего сегмента, и возможность там работать всем: и физическим лицам, и блогерам, и государственным организациям», — сказал президент.

Также блогер пригласил президента попробовать самую вкусную шаурму в Москве.

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