Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 1990-х

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе "Единой Россией"». Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

По его словам, он не хотел бы называть бандой людей, которые были у власти в 90-е годы, но страна, отметил президент, была практически доведена до гражданской войны и находилась на грани утраты суверенитета и развала. «Развалилась социальная сфера, оборонка», — напомнил глава государства.

Говоря о членах правящей партии, Путин назвал их зрелыми людьми, которые «ставят целью своей политической карьеры и жизни укрепление страны».

В марте 2018 года Путин заявил, что критика власти не должна сводиться к безответственному популизму. При этом он подчеркнул, что конструктивные дискуссии необходимы.

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