Путин поблагодарил Медведева

Президент России Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Дмитрия Медведева за контроль над работой по национальным проектам. Об этом в среду, 26 декабря, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства прибыл в Дом правительства на традиционную предновогоднюю встречу с кабинетом министров, где обсудит «вопросы социально- экономического развития страны, а также ряд актуальных текущих задач».

«Хочу отдельно поблагодарить Дмитрия Анатольевича за то, что он, как мы и договаривались, взял не только под личный контроль, но и фактически участвует в разработке всех этих национальных проектов, планов их реализации», — сказал Путин.

20 декабря в ходе ежегодной большой пресс-конференции Путин заявил о важности нацпроектов для развития России. Он признал, что некоторые показатели по нацпроектам нужно скорректировать, но необходимо ставить амбициозные задачи.

Президент традиционно в преддверии Нового года приезжает в Дом правительства на Краснопресненской набережной.

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