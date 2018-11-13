Кремль рассказал о способности Путина управлять Россией на расстоянии

Руководители России могут исполнять свои обязанности вне зависимости от того, где они находятся, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал вопрос о том, кто «остается на хозяйстве», если из страны одновременно отъезжают и президент, и премьер-министр, передает «Интерфакс».

«Мы живем в век коммуникаций, в век связи», — напомнил Песков, отметив, что российское руководство обеспечено современными спутниковыми средствами связи, в том числе закрытыми.

По его словам, четкой установки о недопустимости одновременного отсутствия в стране президента и премьера не существует. «Конечно, при планировании поездок стараются избегать таких ситуаций, как сейчас», — сказал официальный представитель Кремля.

Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев 13 ноября находятся за рубежом. Глава государства отправился в Сингапур для участия в саммите АСЕАН и проведения нескольких встреч, а председатель правительства уехал в Италию на конференцию по Ливии.

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Ситуация, когда пределы России одновременно покидают ее высшие руководители, складывается не первый раз. Так, в июне текущего года Путин, Медведев, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин совершили визит в Минск в составе одной делегации.

Конституция России предусматривает возможность временного возложения полномочий президента на премьер-министра в случаях, когда глава государства «не в состоянии выполнять свои обязанности». Подробно эти обстоятельства, как и дальнейший порядок замещения высших руководящих постов, в основном законе не прописаны, однако существует президентский указ от 1995 года, в приложении к которому содержится сводный перечень государственных должностей. После изменений, внесенных в мае текущего года, третьим в списке значится пост первого вице-премьера — министра финансов (эту должность сейчас занимает Антон Силуанов), четвертым указан вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (Юрий Трутнев), пятым — вице-премьер. Должность председателя Совета Федерации находится на 13-м месте, спикера Госдумы — на 17-м.

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