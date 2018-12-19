Указ Путина о доступном жилье признали недостижимым

Министр строительства Владимир Якушев считает сомнительной возможность выйти на уровень жилищного строительства, заложенный в майском указе президента Владимира Путина, передает РБК.

В указе и нацпроекте «Жилье и городская среда» говорится, что к 2024 году объем строительства жилья должен вырасти до 120 миллионов квадратных метров в год. На заседании президиума общественного совета Минстроя Якушев заявил, что этот показатель сомнителен, поскольку стройкомплекс уже сейчас отстает от заложенных результатов.

Якушев отметил, что на 31 декабря 2018 года был запланирован ввод 86 миллионов квадратных метров жилья, но, по оценкам Минстроя, скорее можно будет говорить о 75-76 миллионах квадратных метров жилья.

По словам министра, 120 миллионов квадратных метров — «под знаком вопроса» и «будет требовать серьезной корректировки». Он уточнил, что Минстрой будет настаивать на том, чтобы показатели в паспорте нацпроекта были изменены в соответствии с реальной рыночной ситуацией.

Ранее Счетная палата признала безрезультатной реформу ценообразования в строительстве, которая была инициирована президентом Владимиром Путиным в 2015 году. За три года на проведение реформы было потрачено 1,9 миллиарда рублей, при этом нормативная база для нее так и не была создана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!