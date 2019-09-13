На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram

На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.

Отмечается, что тест проведут крупные российские операторы связи. По словам одного из собеседников агентства, оборудование было получено от Роскомнадзора. «С помощью специалистов ведомства мы его устанавливаем сейчас», — добавил он.

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По данным Reuters, тестирование будет проводиться на реальных пользователях, завершить проверку планируют к концу сентября. Оборудование представляет собой программно-аппаратный комплекс российского производства, компании «РДП.ру», 15 процентов которого принадлежат «Ростелекому». Установка такого оборудования возможна в рамках закона о надежном Рунете, вступающего в силу с 1 ноября.

В июне глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что ведомство работает над новыми способами полной блокировки Telegram.

Мессенджер пытаются полностью заблокировать на территории России с 16 апреля 2018 года. Суд потребовал ограничить доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. Однако в настоящее время россияне продолжают пользоваться мессенджером.

Законопроект о надежной работе Рунета предполагает создание дублирующей инфраструктуры интернета. За координацию проекта отвечает Роскомнадзор. Президент России Владимир Путин подписал закон 1 мая.

Информацию станут шифровать с помощью отечественных средств криптографии. На реализацию проекта из бюджета выделят 30 миллиардов рублей. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявлял, что Россия не будет отключаться от мирового интернета, а закон является вынужденной мерой из-за наличия опасности отключения России от интернета извне.

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