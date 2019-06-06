Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram

Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ведомства Александр Жаров.

«Конечно, мы в этом направлении работаем, совершенствуем выгрузку, но если говорить о стратегическом решении этого вопроса — оно в будущем, и связано отнюдь не с блокировкой по IP-протоколу. Мы над этим работаем», — сказал он.

Жаров отметил, что противодействие по IP-протоколу, которое применяется с момента начала попытки заблокировать Telegram на территории России, «дает очень нестойкий эффект». По его словам, любое приложение, к которым относится и Telegram, гораздо сложнее.

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Глава Роскомнадзора пояснил, что IP-протоколы Telegram привязаны к конкретному набору IP-адресов по всему миру, но также мессенджером применяются прокси-серверы и другие протоколы обхода.

Жаров не смог уточнить, насколько успешно в настоящее время происходит блокировка Telegram для российских пользователей. «Не знаю, мы это не отслеживаем. Но обещаю, что Telegram продолжит зависать», — заключил он.

Ранее Жаров признавал, что текущая система блокировок оказалась недостаточно эффективной в отношении Telegram.

В январе специалисты рассказали, что Роскомнадзор возобновил практику массовой блокировки IP-адресов. Такой шаг посчитали новой волной борьбы с Telegram. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сообщал, что они совершенствуют технологии блокировки.

Мессенджер пытаются полностью заблокировать на территории России с 16 апреля 2018 года. Таганский районный суд Москвы 13 апреля 2018 года постановил ограничить доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. В настоящее время россияне продолжают пользоваться мессенджером.

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