В Роскомнадзоре пообещали учесть замечания к закону о защите Рунета

Роскомнадзор пообещал учесть замечания, касающиеся подзаконных нормативных актов, которые будут регулировать реализацию закона об надежном Рунете. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным регулятора, общественное обсуждение 16 ведомственных приказов в рамках реализации закона велось с 20 июня. В нем участвовали представители деловых объединений, общественных организаций, регионального операторского сообщества, операторы связи «большой четверки», отраслевые эксперты.

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«Проекты приказов и сопроводительная документация размещены в открытом доступе на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В настоящее время общественное обсуждение пяти проектов приказов Роскомнадзора завершено, еще 11 документов проходят данную публичную процедуру», — сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве считают, что «некоторые отраслевые СМИ» тиражируют критические комментарии со страницы обсуждения приказов, которые «представляют искаженную картину в целом конструктивного диалога». О каких СМИ и комментариях идет речь, не уточняется.

Обсуждение «наиболее конструктивных, предметных и профессиональных замечаний» произойдет в июле в формате очного диалога. Пакет подзаконных актов для реализации федерального закона №90-ФЗ планируется принять до 1 августа 2019 года.

Во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным глава государства заявил, что власти не ставят цели ограничить интернет, а принятый закон о надежном Рунете имеет другие задачи. Он вступит в силу 1 ноября 2019 года. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев также заверял, что Россия не будет отключаться от мирового интернета. По его словам, законопроект является вынужденной мерой из-за наличия опасности отключения России от интернета извне.

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