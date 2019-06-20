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Министр ответил на слухи об отключении России от мирового интернета

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Константин Носков

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что Рунет никогда не будет закрыт от глобальной сети, передает РИА Новости.

В ходе выступления на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC) он подчеркнул, что интернет по определению открыт для всех.

«Мы, конечно, работаем над тем, чтобы обезопасить себя от рисков, когда нас как страну от интернета просто отключат. Вот этот риск — он существует, нам от него нужно обезопаситься», — пояснил он. По словам министра, сами российские власти изолировать Рунет никогда не будут, так как в этом «нет никакой логики».

Носков добавил, что информация о «создании закрытого российского интернета» является заголовками из прессы. «Сумасшедших нет, такого не будет. Безопасность — да, отключение от глобального интернета, конечно же, нет», — заключил чиновник.

Ранее Роскомнадзор опубликовал проект приказа, разъяснив действия в случае возникновения угроз устойчивости Рунета.

Закон о надежной работе Рунета вступит в силу 1 ноября 2019 года. В рамках проекта в стране создадут дублирующую инфраструктуру интернета, в которой будет использоваться отечественное шифрование. За реализацию отвечает Роскомнадзор. На инфраструктуру из бюджета выделят 30 миллиардов рублей.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявлял, что Россия не планирует отключаться от мирового интернета. По его словам, это вынужденная мера из-за опасности того, что Россию отключат от интернета извне.

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