Стала известна дата проверки интернета в России на устойчивость

Минкомсвязи запланировало проведение масштабных интернет-учений по обеспечению надежности Рунета на 23 декабря 2019 года. Об этом сообщил Telegram-канал «ЗаТелеком», опубликовавший соответствующий документ, подписанный главой ведомства Константином Носковым.

В документе приводятся «организационные указания по подготовке и проведению учений». Первоначально тестирование сети планировалось осуществить 19 декабря, однако, как утверждает «ЗаТелеком», Минкомсвязи перенесло учения на другую дату — 23 декабря.

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Среди целей учений заявлены в том числе проверка целостности и устойчивости функционирования интернета на территории России и проверка возможности перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте.

На учениях планируется привлечь в том числе представителей Минкомсвязи, Минобороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ), Федеральной службы охраны (ФСО) и Роскомнадзора. Руководителем мероприятия назначен заместитель Носкова Алексей Соколов.

В октябре правительство России утвердило положение об учениях по надежному Рунету. Подобные проверки должны проводиться не реже одного раза в год. Вступивший с 1 ноября в силу закон предполагает создание дублирующей инфраструктуры интернета. За координацию проекта отвечает Роскомнадзор.

На реализацию закона из бюджета выделят 30 миллиардов рублей. Чиновники неоднократно подчеркивали, что Россия не будет отключаться от мирового интернета из-за принятого законопроекта. В качестве причин его принятия указывал опасность отключения России от интернета извне.

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