Мексика захотела еще больше российских вертолетов

Мексика захотела еще больше российских военных вертолетов. Страна рассматривает возможность заключения новых контрактов с «Рособоронэкспортом», сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он уточнил, что в Мексике уже есть около 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17. «Многие латиноамериканские страны ценят и качество, и условия, по которым эта [военно-техническая] продукция поставляется, ее цену и возможность гарантийного обслуживания», — отметил глава российского МИД.

Также, по словам Лаврова, Россия и Мексика имеют перспективы взаимодействия в энергетике, машино- и судостроении, авиационной промышленности, железнодорожной сфере, фармацевтике, химической отрасли и сельском хозяйстве.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что позиции страны на глобальном рынке вооружения укрепляются, а санкции и недобросовестная конкуренция этому не мешают.

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