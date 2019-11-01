США через Китай назвали «неудачным» оружие России

Международные продажи оружия России и Китая сопровождаются поставками «неудачных систем» и «недостаточной подготовкой», передает Breaking Defense заявление помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера.

Свою позицию он проиллюстрировал несколькими примерами. В частности, один из четырех многоцелевых вертолетов Harbin Z-9 (лицензионная копия французского AS365 Dauphin), купленных в 2015 году Камеруном у Китая, разбился практически сразу после начала эксплуатации.

Другой пример — торговый представитель китайской стороны отказался сидеть внутри бронетранспортера VN-4 во время стрельбовых испытаний техники в Кении, что не помешало стране купить эти машины. «С момента совершения покупки, к сожалению, десятки кенийских военнослужащих, как сообщается, были убиты в этих автомобилях», — сказал Купер.

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Также зампомощника госсекретаря раскритиковал китайские беспилотники СН-4В, встречающиеся на Ближнем Востоке, которые «не функционировали в течение нескольких месяцев». Аналогичных примеров неработоспособности российского оружия издание, ссылающееся за слова Купера, не приводит.

Согласно ТАСС, также освещавшего выступление зампомощника госсекретаря, Купер заявил, что Россия усердно работает над тем, чтобы навязать миру зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», как раньше автомат АК-47.

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