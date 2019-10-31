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США объявили С-400 «новым автоматом Калашникова»

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Россия усердно работает над тем, чтобы навязать миру зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», как раньше автомат Калашникова. Об этом заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, пишет ТАСС.

АК-47, по словам Купера, стал универсальным символом поддерживаемых СССР повстанческих движений от Юго-Восточной Азии до Африки. Помощник госсекретаря выразил мнение, что Россия, стремясь воспользоваться потребностями партнеров в области безопасности, создает препятствия для способности США поставить «наиболее передовые средства обороны».

4 октября бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам национальной обороны, приглашенный сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Стивен Буччи в статье для издания Defense News написал, что российская ЗРС С-400, подобно американской MIM-104 Patriot, не способна справиться с атакой, напоминающей ту, что в сентябре была совершена на объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. По словам эксперта, «лишь разнообразные, многоуровневые и интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны [ПВО и ПРО] могут бороться со всеми типами атак».

В середине сентября стало известно о завершении поставок в Турцию компонентов второй батареи российских C-400. Россия в вопросе поставок систем продемонстрировала искренний подход, отмечал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.

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