США поменяют калибр из-за России

Армия США выбрала трех кандидатов на производство патронов калибра 6,8 миллиметра, один из которых с 2023 года начнет заменять популярные в настоящее время в странах НАТО 5,56-миллиметровые пули, пишет Popular Mechanics.

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Замену патронов изготовит компания General Dynamics/True Velocity, Textron или Sig Sauer. Новые пули получит оружие, которое придет на смену автомату M4A1 и пулемету M249. Увеличение калибра объясняется разрабатываемыми Китаем и Россией бронежилетами, против которых популярные в Армии США патроны оказываются неэффективными.

В ноябре 2018 года американский журнал The National Interest написал, что автомат АК-308, использующий 7,62-миллиметровые патроны НАТО, является одним из амбициозных продуктов российского концерна «Калашников».

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