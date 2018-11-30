В США похвалили АК-308 за патроны НАТО

Автомат АК-308, использующий 7,62×51-миллиметровые патроны НАТО, является одним из амбициозных продуктов российского концерна «Калашников», пишет американский журнал The National Interest.

АК-308 из-за более крупного калибра оказался длиннее и тяжелее, чем AK-12, от которого первый автомат получил множество улучшений, включая складной приклад и модернизированную газовую трубку, отмечает американский журнал.

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Согласно The National Interest, создание АК-308 обусловлено желанием России стать основным экспортером стрелкового оружия для Индии.

АК-308 выполнен на базе АК-103 с элементами и узлами конструкции АК-12. Автомат использует боеприпасы калибра 7,62х51 миллиметра. Вместимость магазина — 20 патронов. Вес оружия с пустым магазином — 4,3 килограмма. Автомат использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на четыре позиции, также возможна установка штык-ножа.

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