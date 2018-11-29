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Российское оружие в Крыму показали на карте

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Российское наземное военное присутствие в Крыму показали в инфографике. Соответствующее изображение в Twitter выложил пользователь Ali Özkök - علي أزكوك.

На карте можно увидеть расположение военных структур и основное вооружение, которое имеется у них в наличии, в частности, локацию 31-й дивизии противовоздушной обороны, располагающей четырьмя дивизионами зенитных ракетных систем С-300ПМ.

Для публикации Ali Özkök - علي أزكوك использовал инфографику, опубликованную американским аналитическим центром The Atlantic Council. В оригинальном материале можно увидеть также карты с российской авиацией и флотом.

В настоящее время в Крыму расположены четыре дивизиона комплексов С-400 — под Феодосией, у Севастополя, вблизи Евпатории и недалеко от Джанкоя.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» разработана и производится концерном «Алмаз-Антей». Предназначена для поражения средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, а также наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

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