Российское оружие в Крыму показали на карте

Российское наземное военное присутствие в Крыму показали в инфографике. Соответствующее изображение в Twitter выложил пользователь Ali Özkök - علي أزكوك.

— Ali Özkök - علي أزكوك (@Ozkok_) 27 ноября 2018, 19:14

На карте можно увидеть расположение военных структур и основное вооружение, которое имеется у них в наличии, в частности, локацию 31-й дивизии противовоздушной обороны, располагающей четырьмя дивизионами зенитных ракетных систем С-300ПМ.

Для публикации Ali Özkök - علي أزكوك использовал инфографику, опубликованную американским аналитическим центром The Atlantic Council. В оригинальном материале можно увидеть также карты с российской авиацией и флотом.

Материалы по теме Гости с пушками У границ России идут крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны

В настоящее время в Крыму расположены четыре дивизиона комплексов С-400 — под Феодосией, у Севастополя, вблизи Евпатории и недалеко от Джанкоя.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» разработана и производится концерном «Алмаз-Антей». Предназначена для поражения средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, а также наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!