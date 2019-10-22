Разрыв ствола АК-12 от безостановочной стрельбы сняли на видео

Концерн «Калашников» провел очередное экстремальное испытание. На этот раз в руки специалистов попал автомат нового поколения АК-12, видео теста опубликовано на сайте компании.

В рамках теста специалист «Калашникова» Георгий Губич безостановочно выпустил 680 пуль из АК-12. После 480 выстрелов он отметил, что оружие начало пахнуть пластиком и дымиться, а после 510 выстрелов ствол автомата загорелся. Тем не менее ствол разорвался только после того, как специалист выпустил 680 пуль, к этому моменту автомат горел открытым пламенем.

«Автомат не только выдержал норму, установленную требованиями Министерства обороны России, но и превысил ее больше чем в три раза», — говорится в сообщении пресс-службы. Таким образом, АК-12 обогнал АК-74М по результатам аналогичного теста на сотню выстрелов.

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10 октября эксперты концерна провели тест автомата АК-201 в экстремальных условиях. Специалисты проверяли работу оружия при воздействии на него песка, пыли и грязи. Кроме того, АК-201 проверили на выносливость, отстреляв из него 12 магазинов подряд. С поставленными задачами оружие справилось.

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