Опубликовано видео испытаний АК-201 в экстремальных условиях

Калашников / YouTube

Концерн «Калашников» провел испытание автомата АК-201 в экстремальных условиях. Видео опубликовано на YouTube-канале предприятия.

Специалисты проверяли работу оружия при воздействии на него песка, пыли и грязи. Кроме того, АК-201 проверили на выносливость, отстреляв из него 12 магазинов подряд. С поставленными задачами оружие справилось. «Как видите, после таких нагрузок оружие не только стреляет, но и точно попадает», — рассказал специалист концерна «Калашников» Георгий Губич.

По словам Губича, как и винтовка М16, автомат имеет регулируемый приклад, но при этом еще и складывается. АК-201 оборудован новой эргономичной рукояткой, более надежным переводчиком предохранителя, а также магазином с визуальным контролем наличия патронов. Также на АК-201 установлено две планки Пикатинни — на крышке ствольной коробки для крепления любых типов прицельных приспособлений, а также на накладке газовой трубки для лазерных целеуказателей.

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Как пишет РИА Новости, автомат Калашникова «двухсотой серии» разрабатывался объединением «Ижмаш», но около 10 лет назад проект заморозили. Работы возобновились в 2015 году.

В сентябре «Калашников» показал экстремальный тест автомата АК-74М. Для теста было подготовлено 26 магазинов емкостью 30 патронов, а после завершения эксперимента автомат был разобран для проверки изменений, произошедших в деталях конструкции, в частности в дульном тормозе, стволе, газовой трубке, цевье, ствольной коробке, возвратном механизме и затворной раме с затвором.

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