Мексика передумала покупать российские военные вертолеты

Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов. Об этом сообщает издание El Universal со ссылкой на источник в мексиканском МИД.

Причины такого решения не сообщаются. При этом отмечается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошлой неделе заявил о ведении Мексикой переговоров по этому поводу.

Подчеркивается, что Россия и Мексика имеют давние связи в военной сфере. Однако США выступили против сделки и пригрозили латиноамериканской стране санкциями в случае покупки российских вертолетов.

7 февраля Сергей Лавров сообщил, что мексиканская сторона рассматривает возможность заключения новых контрактов с «Рособоронэкспортом» на закупку вертолетов. Он уточнил, что в стране уже есть около 50 российских вертолетов Ми-8 и Ми-17.

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