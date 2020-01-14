Россия даст денег Шри-Ланке на покупку Су-30 и БТР-82А

Россия готова выделить Шри-Ланке кредит на покупку шести истребителей Су-30 и партии бронетранспортеров БТР-82А. Об этом стало известно после визита главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в Коломбо, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в российской делегации.

Отмечается, что в ходе визита Лавров говорил о важности координации позиций России и Шри-Ланки на международных площадках.

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Издание отмечает, что Москва продвигает на рынок республики продукцию своего военно-промышленного комплекса. В 2013 году завершились поставки по последнему контракту: Шри-Ланка получила 14 вертолетов Ми-171Е. Известно, что последние несколько лет стороны ведут также переговоры о поставках патрульного корабля проекта «Гепард-5.1», однако около года назад стало известно, что для Шри-Ланки будет разработан корабль меньшего водоизмещения.

По информации источников «Коммерсанта», в Коломбо должны определиться с номенклатурой поставок. Предполагается, что объем дополнительного экспортного кредита может превысить 500 миллионов долларов.

В феврале 2010 года сообщалось, что Россия откроет Шри-Ланке кредитную линию на 300 миллионов долларов для покупки отечественного вооружения и продукции двойного назначения. Тогда основными поставщиками оружия для Шри-Ланки являлись Китай и Пакистан. От планов по дальнейшей закупке оружия у этих государств решили отказаться после окончания боевых действий против сепаратистской группировки «Тигры освобождения Тамил-Илама».

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