Россия даст Белоруссии кредит для погашения долга перед Россией

Москва предоставит Белоруссии кредит в размере до 600 миллионов долларов. Об этом заявил первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.

Он уточнил, что средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Россией займам.

Помимо этого, Силуанов рассказал, что Минск завершил выполнение мер, необходимых для предоставления очередного, седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. В случае положительного решения Белоруссия до конца апреля получит от фонда еще 200 миллионов долларов.

В августе 2018 года первый вице-премьер Белоруссии Василий Матюшевский заявил о планах страны рефинансировать 50 процентов своих выплат по валютному долгу. «Наша стратегия состоит в том, чтобы не наращивать долг. Мы считаем идеальной конструкцию 50 на 50 процентов (половину выплачивать, половину рефинансировать)», — сказал он. Сумма долга составляет 3,7 миллиарда долларов.

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