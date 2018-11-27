Россия стала меньше помогать другим государствам

В прошлом году России сократила международную помощь более чем на 64 миллиона долларов (или пять процентов) по сравнению с 2016 годом. Такие данные приводятся в ноябрьском мониторинге экономической ситуации РАНХиГС и Института Гайдара.

Всего в 2017-м страна выделила 1,19 миллиарда долларов в качестве официальной помощи развитию (ОПР). Сокращение подобных расходов является мировой тенденцией. Совокупный объем ОПР снизился на 0,6 процента и составил 146,6 миллиарда долларов.

Россия третий год выделяет на помощь другим государствам более одного миллиарда долларов. Впрочем, эта сумма не превышает 0,08 процента валового национального дохода (ВНД).

Значительная доля подобных расходов России приходится на списание долговых обязательств развивающихся стран. Общий объем подобной поддержки составил 424,94 миллиона долларов (35,6 процента от общего объема ОПР). Так, в июне Киргизии списали 240 миллионов долларов. Кроме того, механизм кредитования активно используется в качестве меры поддержки. Например, Белоруссия в прошлом году получила кредит в 700 миллионов долларов на 10 лет.

На гуманитарную помощь в 2017 году потратили 23,3 миллиона долларов, это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Большую ее часть получила Сирия (84 процента всего объема или 19,6 миллиона долларов).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что правительство может прекратить поддержку региона в пользу Крыма и Калининграда.

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