Российский бизнес спасут за счет бюджета

Власти готовы при необходимости поддержать крупные компании, на которые распространятся санкции. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает РБК.

По его словам, в случае новых ограничений «ничего критичного не произойдет». «Но все это неприятно и, конечно, заставит нас определенные решения принимать в случае необходимости, в том числе и по поддержке отдельных крупных компаний, если они окажутся под такого рода санкциями», — добавил он.

Премьер высказался на тему санкций через день после заявления Госдепа США о намерении ввести второй пакет санкций против России за несоблюдение американского закона о ликвидации химического оружия. Речь идет об обвинении в использовании боевого отравляющего вещества «Новичок» в британском Солсбери, которое Москва категорически отрицает.

Впервые о намерении Вашингтона ввести очередные антироссийские санкции стало известно в сентябре. Предполагалось, что они вступят в силу в ноябре и коснутся банков, закупки товаров оборонного назначения, а также оказания финансовой помощи.

В частности, США перестанет выдавать лицензии на экспорт в Россию оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта в космической отрасли и в сфере гражданской авиации. Также заявлено о прекращении любой американской помощи России, кроме срочной гуманитарной помощи, продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов.

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