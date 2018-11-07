Медведев сравнил санкции США с миной замедленного действия

США вводят санкции против других стран исключительно для решения своих внутриполитических задач, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Его цитирует ТАСС в среду, 7 ноября.

«Сегодня там выборы [в Конгресс] состоялись с определенными результатами, которые, естественно, можно по-разному рассматривать, но это дело внутреннее, американское, но очевидно, что всякого рода санкции, разговоры о санкциях в отношении Ирана, санкциях в отношении Российской Федерации, ограничениях по поставкам и введении пошлин в отношении ЕС, КНР делаются для того, чтобы решить внутриполитические задачи», — сказал Медведев.

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По его словам, подобная политика расшатывает международный режим. «В настоящий момент, по сути, заложена мина замедленного действия под режим ВТО», — добавил премьер.

Медведев заверил, что правительство поддержит российские компании, которые подпадут под новые санкции США.

На промежуточных выборах в США в 2018 году полностью переизбирается нижняя палата Конгресса и 35 из 100 сенаторов. Также проводятся выборы 39 губернаторов штатов и территорий. В настоящий момент на выборах в Сенат лидируют республиканцы (они заняли 51 место). Демократическая партия впервые за восемь лет заняла большинство в нижней палате Конгресса.

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