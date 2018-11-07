Стоящим в очередях на выборах американцам решили помочь пиццами

В США собирают пожертвования на пиццу для избирателей, стоящих в очередях на избирательных участках. Об этом сообщает Quartz.

По данным издания, беспартийная некоммерческая платформа для сбора пожертвований Pizza to the polls (англ. Пицца для голосования) работает с 2016 года. «Мы отправляем пиццы на избирательные участки с длинными очередями. Пишите нам, и мы отправим вам пиццу», — говорится в Twitter-аккаунте проекта.

На платформе можно сделать пожертвование, сообщить об очереди, а также отслеживать доставку заказов в режиме онлайн. Согласно данным на сайте платформы, на момент написания новости голосующим американцам с начала года пожертвовали около 358 тысяч долларов (примерно 23,6 миллиона рублей) и отправили более 8,4 тысяч пицц.

По словам основателя проекта Ноа Манджера (Noah Manger), достоверность информации о длинной очереди всегда проверяется. Он также отметил, что пиццу может заказать любой стоящий в очереди или работающий на выборах.

6 ноября в Соединенных Штатах Америки проходят промежуточные выборы. Полностью переизбирается нижняя палата Конгресса США, а также 35 сенаторов, 39 губернаторов штатов и территорий. В ряде штатов проводятся другие местные выборы.

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