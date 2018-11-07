Определились лидеры на выборах в Конгресс США

Определились лидеры голосования на промежуточных выборах в Конгресс США. Предварительные результаты по данным на 10:00 мск опубликовал ряд американских СМИ. Подсчет голосов продолжается.

Согласно данным телеканала CNN, приведенным в прямой трансляции голосования, на выборах в Сенат уже лидируют республиканцы, на данный момент они заняли 51 место. Для контроля над верхней палатой им необходимо было взять 50 мандатов. Демократы получили 43 места.

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По информации Fox News, Демократическая партия впервые за восемь лет заняла большинство в нижней палате Конгресса. На данный момент у них 209 мандатов, у республиканцев — 194. Для контроля Палаты представителей необходимо 218 мест.

Как сообщает Associated Press, по предварительным результатам выборов число женщин в нижней палате побило рекорд прошлого созыва — они заняли 84 из 435 кресел. Отмечается, что две из них мусульманки: беженка из Сомали Ильхан Омар и дочь палестинских мигрантов Рашида Тлаиб.

Кроме того, на губернаторских выборах представители Республиканской партии получили поддержку в 24 штатах. Демократов избрали в 19 регионах, сообщает CNN.

На промежуточных выборах в США в 2018 году полностью переизбирается нижняя палата Конгресса, и 35 из 100 сенаторов. Также проводятся выборы 39 губернаторов штатов и территорий. В ряде штатов также идут другие местные выборы. Лидерство демократов в Палате представителей позволит им блокировать законодательные инициативы Белого дома, а также влиять на администрацию президента страны Дональда Трампа с помощью профильных комитетов Конгресса.

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