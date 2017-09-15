Кремль исключил прекращение гуманитарной помощи Донбассу

Москва не откажется от гуманитарной помощи жителям Донбасса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает «Интерфакс» в пятницу, 15 сентября.

«Разумеется, по гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной», — сказал представитель Кремля, комментируя сообщения СМИ о том, что правительство может отказаться от гуманитарной поддержки Донбасса в пользу Крыма и Калининграда.

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Песков пояснил, что речь идет лишь о перераспределении средств: «Это не значит, что будет сокращение каких-то направлений в пользу каких-то там».

9 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман на встрече с генсеком ООН Антонио Гутерришем предложил обсудить вопрос увеличения объемов гуманитарной помощи Украине.

Первая автоколонна из России доставила гуманитарную помощь для жителей юго-востока Украины 22 августа 2014 года. Гумконвой в основном состоит из продуктов питания, воды, постельного белья, медикаментов и топлива. По последним данным МЧС на август 2017-го, за три года, в Луганскую и Донецкую области направлено 68 автоколонн, которые доставили более 70 тысяч тонн гуманитарных грузов.