Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья

Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому коллеге Александру Лукашенко и поздравил с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья и дальнейших успехов. Об этом в среду, 30 августа, сообщает сайт Кремля.

«Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня, а также график предстоящих контактов», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Период замирения Почему Лукашенко вновь готов «преодолеть все» с Путиным

Отмечается, что ранее Путин направил белорусскому президенту поздравительную телеграмму.

В июле стало известно, что Москва предоставит Минску государственный кредит на 700 миллионов долларов.

В апреле президенты России и Белоруссии достигли соглашения о рефинансировании долговых обязательств Минска. Кроме того, Россия будет способствовать выделению Белоруссии в 2017 году третьего и четвертого траншей займа Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) по 300 миллионов долларов каждый.

30 августа Лукашенко исполняется 63 года. Он бессменно руководит Белоруссией с 1994-го.