Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии, отметив позитивную динамику сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщает сайт Кремля в понедельник, 3 июля.

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В поздравительной телеграмме российский лидер указал на высокий уровень взаимодействия в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ.

«Символично, что этот праздник отмечается в день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Узы братской дружбы и товарищества, закаленные в суровые военные годы, и сегодня являются залогом успешного развития российско-белорусских союзнических отношений», — подчеркнул Путин.

30 июня президенты двух стран провели заседание Высшего государственного совета Союзного государства. В ходе встречи были подведены итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году. Также обсуждались перспективы взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах.