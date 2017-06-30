Лукашенко поддержал инициативу по отмене роуминга между Россией и Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал инициативу спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко отменить роуминг между двумя странами. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что глава белорусского государства готов дать соответствующее поручения кабмину страны. Идею отменить платный роуминг высказал заместитель руководителя комиссии Национального собрания Белоруссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Андрей Беляков.

Его поддержала Матвиенко, назвавшая роуминг между странами «диковатым явлением». «А мы хотим, чтобы наши люди, молодежь, регионы общались», — отметила Матвиенко, передает «Интерфакс». Операторов сотовой связи спикера верхней палаты российского парламента назвала «не бедными», предположив, что они смогут поддержать отмену роуминга.

Ранее озможную отмену роуминга уже поддержало и российское Министерство связи и массовых коммуникаций.

28 июня стало известно о том, что в Госдуму внесли проект закона об отмене внутрироссийского роуминга. Авторами документа стали депутаты «Справедливой России». По словам лидера эсеров Сергея Миронова, инициатива сделает сотовую связь в России более доступной.

