Путин и Лукашенко проведут заседание Совета Союзного государства

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко проведут 30 июня заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства. Об этом сообщает сайт Кремля.

Повесткой предусмотрено подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах, а также вопросов, связанных с обеспечением текущей деятельности органов Союзного государства.

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Кроме того, лидеры двух стран проведут отдельную встречу, в ходе которой обсудят ключевые темы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы. Ожидается, что перед заседанием ВГС Путин и Лукашенко примут участие в работе Четвертого форума регионов России и Белоруссии. Мероприятие посвящено развитию межрегиональной кооперации в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества, уточняется в сообщении.

Ранее ожидалось, что заседание ВГС пройдет в декабре 2016-го. Однако из-за разногласий в нефтегазовой сфере визит в Лукашенко в Москву состоялся лишь в апреле текущего года. Тогда его встреча с Путиным прошла в формате обычных рабочих переговоров. По их итогам президент России заявил, что между Москвой и Минском не осталось нерешенных вопросов.

Договор о создании Союзного государства был подписан Москвой и Минском в 1997 году. Это надгосударственная организация с поэтапно создаваемым единым политическим, экономическим, военным и таможенным пространством. Госсовет является высшим органом Союзного государства.