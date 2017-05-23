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В Кремле подтвердили дату заседания совета Союзного государства

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии пройдет в Москве 30 июня. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 23 мая.

На вопрос о том, ведется ли подготовка к мероприятию, официальный представитель Кремля ответил положительно.

Ранее заседание ВГC, которое проходит под патронажем президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, анонсировал министр иностранных дел соседнего государства Владимира Макей. По его словам, перед саммитом пройдет заседание коллегии МИД России и Белоруссии.

В начале апреля Путин заявил, что между Москвой и Минском не осталось нерешенных вопросов. «Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали», — сказал он.

28 марта белорусский лидер подчеркнул, что c Владимиром Путиным он может решить любые возникающие проблемы в отношениях между странами. Он назвал российского коллегу «родным братом» и добавил, что не исключает такой ситуации, когда ему и Путину придется «спиной к спине стать и отстреливаться».

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