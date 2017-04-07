Лукашенко обвинил Кремль в неготовности к созданию Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российское руководство не готово к созданию полноценного Союзного государства. Об этом он сказал в пятницу, 7 апреля, передает агентство БЕЛТА.

«Мы сегодня к этому не готовы. И не столько белорусы, сколько россияне, российское руководство. Но надо тогда решать другие вопросы. Что касается людей — мы немало сделали. Теперь надо на экономику посмотреть», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что отсутствие равноправия Москвы и Минска является причиной экономических проблем Белоруссии. «Мы, предприятия наши, получаем природный газ в пять раз дороже, чем Россия. А общий рынок, как там конкурировать? Вот и приходится себестоимость сокращать, чтобы соответствующую цену держать, и людям зарплату меньшую платить, и другие мероприятия проводить. И модернизацию сложно вести, потому что прибыль уменьшается», — пожаловался белорусский лидер.

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1 апреля Лукашенко предупредил о хрупкости достижений союза России и Белоруссии. По его словам, историческая память и взаимная поддержка всегда были для Москвы и Минска «выше любых меркантильных или тактических соображений». «Наш общий долг — хранить верность этому судьбоносному выбору», — подытожил президент.

В начале февраля Лукашенко выступил с критикой сложившихся российско-белорусских отношений. В частности, он заявил, что Москва нарушила межгосударственный договор, приняв решение о введении пограничной зоны на границе двух стран. Вместе с тем он подчеркнул, что русские и белорусы выросли в одной колыбели. «Пока я здесь президент, ни один камень не полетит в сторону русского человека. Ни один!» — заверил белорусский лидер.

Договор о создании Союзного государства был подписан Москвой и Минском в 1997 году. Это надгосударственная организация с поэтапно создаваемым единым политическим, экономическим, военным и таможенным пространством.