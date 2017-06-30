Лукашенко посоветовал Путину отвернуться от западного скота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал России не закупать племенной скот на Западе. Он отметил, что ранее страна импортировала скот из-за границы, и это был плохой опыт, передает РИА Новости.

«Завезли столько хлама в страну, что потом избавиться не могли. В том числе больной скот. Никто скот хороший не продаст из-за рубежа. Поэтому нам надо самим», — сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Москве.

Он добавил, что сегодня Россия в связи с подъемом сельского хозяйства активно развивает животноводство. «Я бы посоветовал и Владимиру Владимировичу [Путину], и премьер-министру [Дмитрию Медведеву] монополизировать этот процесс», — отметил белорусский лидер.

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Как сообщает «Интерфакс», Лукашенко также заявил, что и России, и Белоруссии надо развивать собственную племенную базу. При этом он сообщил, что Белоруссия уже поставляла племенной скот на Сахалин, «и он очень хорошо там себя чувствует».

Кроме того, президент призвал Россию не торопиться уничтожать животных, болеющих лейкозом. «Мы это раньше сделали и отбросили сельское хозяйство на многие годы», — вспомнил политик. «Корову за год не вырастишь. Это не птица и не поросенок», — заметил Лукашенко.

В пятницу, 30 июня, президенты Белоруссии и России провели заседание Высшего государственного совета Союзного государства. В ходе встречи были подведены итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, а также обсуждались перспективы взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах.