Данкверт примет участие в переговорах Путина и Лукашенко

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, против которого президент Белоруссии Александр Лукашенко требовал возбудить уголовное дело, примет участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства в пятницу, 30 июня. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Да, примет», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос об участии Данкверта.

В апреле глава Россельхознадзора заявлял, что правоохранительные органы России должны возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Белоруссии за уклонение от взаимодействия по выявлению санкционных продуктов на границах Белоруссии с Евросоюзом и РФ.

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В начале февраля Лукашенко раскритиковал действия главы Россельхознадзора. Он заявил, что «все эти данкверты — люди заинтересованные», они сами являются производителями продукции, однако не могут конкурировать с Белоруссией по ее качеству. Кроме того, Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело в отношении Данкверта.

В конце прошлого года белорусский лидер также подвергал критике Данкверта за негативные высказывания относительно белорусского продовольствия.

Россия фиксирует огромные несоответствия между объемами ввозимой из сопредельных стран сельхозпродукции и официально выращенной. В частности, в 2015 году поставки яблок из Белоруссии в Россию в пять раз превысили собранный в республике урожай. Москва подозревает Минск в реэкспорте европейской продукции.