Данкверт призвал возбудить уголовное дело против Минсельхоза Белоруссии

Правоохранительные органы России должны возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Белоруссии за уклонение от взаимодействия с Россельхознадзором по выявлению санкционных продуктов на границах Белоруссии с Евросоюзом и РФ. Об этом в интервью Rambler News Service заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Он подчеркнул, что работа ветеринарных и фитосанитарных служб России и Белоруссии должна быть эквивалентной. При выявлении нарушений принимать меры должны обе стороны. «Если есть какие-то вопросы, мы говорим: давайте выставим совместные посты на внешней границе Белоруссии и ЕС и посмотрим, как вы пропускаете товары. Но на это получаем отказ», — сообщил Данкверт.

Глава российского надзорного ведомства не исключает, что отказ Минсельхозпрода Белоруссии является косвенным показателем заинтересованности этого ведомства в деятельности, противоречащей совместным договоренностям.

«Говоря языком того уголовного дела, которое [могут завести] против меня, они потворствуют проникновению [санкционных продуктов в Россию], — заявил Данкверт. — Поэтому уголовное дело, которое с нашей стороны должно быть возбуждено, должно быть возбуждено против всего министерства сельского хозяйства Белоруссии в контексте уклонения от совместной с нами работы, потому что действий, совместных с нами, ни на внешней границе, ни на границе с Россией не было. А продукция санкционная нами задерживается».

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В начале февраля президент республики Александр Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора. По словам Лукашенко, «все эти данкверты — люди заинтересованные», они сами являются производителями продукции, однако не могут конкурировать с Белоруссией по ее качеству.

В феврале Россельхознадзор вводил режим усиленного контроля в отношении белорусских предприятий и ограничивал поставки продукции из-за нарушений ветеринарного законодательства.

В конце марта Данкверт рассказал, что официальная статистика поставок из Белоруссии не соответствует действительности и большая часть овощей и фруктов поступает в Россию нелегально. Минск эти данные опроверг.