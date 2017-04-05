Данкверт предложил оценить его предвзятость к поставкам из Белоруссии

Глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергей Данкверт предложил временно передать Министерству сельского хозяйства России контроль за поставками продовольствия из Белоруссии. Его слова приводит в среду, 5 апреля, Rambler News Service.

«Почему никто не поддерживает? Почему я один, а там уголовное дело (...). Я попросил руководство отвести меня в сторону, потому что, может, я действительно вредитель какой-то», — заявил он на III международном аграрном форуме «Овощкульт».

«У нас есть заместитель министра, который пришел, новый, ему рынки поручены, и ветеринарию он знает, был моим заместителем, — отметил Данкверт. — Пусть он какое-то время Белоруссию поведет, и мы посмотрим, где предвзятость-то».

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Глава Россельхознадзора не уточнил имя замминистра. Однако, судя по материалам на сайте Минсельхоза, Данкверт имел в виду Евгения Непоклонова, занявшего новую должность 6 марта.

3 апреля генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк заявил, что глава Россельхознадзора лично наносил ущерб белорусским интересам.

В конце марта Данкверт рассказал, что официальная статистика поставок из Белоруссии не соответствует действительности и большая часть овощей и фруктов поступает в Россию нелегально. Минск эти данные опроверг.

Кроме того, в феврале Россельхознадзор вводил режим усиленного контроля в отношении белорусских предприятий и ограничивал поставки продукции из-за нарушений ветеринарного законодательства.

В начале февраля президент республики Александр Лукашенко потребовал возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора. По словам главы государства, «все эти данкверты — люди заинтересованные», они сами являются производителями продукции, однако не могут конкурировать с Белоруссией по ее качеству.