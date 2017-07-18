Россия выдаст Белоруссии кредит на 700 миллионов долларов

Москва предоставит Минску государственный кредит на 700 миллионов долларов. Об этом заявил замминистра финансов России Сергей Сторчак, передает ТАСС.

По его словам, сейчас идет техническая работа, поскольку политические решения по данному вопросу уже приняты. Сторчак добавил, что документы, касающиеся предоставления кредита, будут подписаны после того, как выйдет распоряжение правительства.

В апреле президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли соглашения о рефинансировании долговых обязательств Минска. Кроме того, Россия будет способствовать выделению Белоруссии в 2017 году третьего и четвертого траншей займа Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) по 300 миллионов долларов каждый.

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11 апреля министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Москва прорабатывает вопрос о выделении Минску межгосударственного кредита размером до миллиарда долларов. Деньги необходимы Белоруссии для поддержки бюджета и платежного баланса.

Как заявлял первый заместитель министра финансов Белоруссии Максим Ермолович, республика надеется получить российский кредит на 700 миллионов долларов в июле-августе.