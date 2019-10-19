Россия даст Сербии кредит

Россия и Сербия договорились о предоставлении Белграду экспортного кредита. Об этом сообщает РИА Новости.

Соглашение было подписано заместителем главы Минфина России Юрием Зубаревым и министром финансов Сербии Синишей Мали в присутствии премьера Дмитрия Медведева.

Первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что речь идет о предоставлении кредита на 172,5 миллиона евро.

Дмитрий Медведев прибыл в Сербию на празднование 75-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва может отказать Минску в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов. По его словам, вопрос предоставления кредита, который длительное время обсуждается правительствами двух стран, возможно, так и не будет решен. Также вице-премьер отметил, что перспектива выдачи займа не зависит от переговоров Москвы и Минска по экономической интеграции.

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