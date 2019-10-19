Медведев прилетел в Сербию на празднование освобождения Белграда

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Сербию, где в эти дни празднуют 75-летие освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает РИА Новости.

В аэропорту Медведева встречала сербский премьер-министр Ана Брнабич, российский посол в стране Александр Боцан-Харченко и рота гвардейцев вооруженных сил Сербии.

Российский премьер и члены делегации посетили парад военной техники на аэродроме Батайница под Белградом. В нем приняли участие 2,4 тысячи военных, 100 единиц техники и 25 вертолетов, в том числе бронетранспортеры БРДМ-2, истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-35 и Ми-17, которые Сербии предоставила Россия в качестве военной помощи.

Медведев обсудит с сербским коллегой вопросы сотрудничества, после чего запланированы более широкие российско-сербские переговоры.

Ранее Медведев дал интервью сербской газете Večernje novosti, в котором возмутился политикой США в Европе. По мнению премьер-министра, стремление усилить влияние в европейских странах, в том числе на Балканах, наносит вред, так как США поддерживает только экономически выгодные Белому дому идеи.

Белградская операция, в ходе которой был освобожден город, завершилась 20 октября 1944 года. В ней принимали участие солдаты Красной армии, югославские партизаны и болгарские войска. Советский Союз потерял от четырех до семи тысяч человек погибшими, Германия — 45 тысяч. Это были основные силы группы армий «Сербия». Затем были освобождены остальная территория Сербии, Черногории и Македонии.

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