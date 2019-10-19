Медведев возмутился политикой США в Европе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Европа устала от желания США доминировать во всем мире. Об этом он рассказал в интервью сербской газете Večernje novosti.

По его словам, стремление усилить влияние в Европе, в том числен на Балканах, наносит вред, так как США поддерживает только экономически выгодные Белому дому идеи. «Кстати сказать, от этих устремлений, или от этих желаний, устали и в самой Европе, поскольку что это означает? Это означает "Мы хотим, чтобы всё оружие было американским, покупайте его у нас"», — подчеркнул глава правительства.

Медведев отметил, что Вашингтон также предлагает Европе покупать газ у США, а не России, которая расположена ближе. Он отметил, что это свидетельствует о «безудержном, ничем не лимитированном желании доминировать во всем мире».

В то же время Россия всегда занимала взвешенную позицию и хочет «дружить со всеми странами», заверил премьер-министр. Говоря о государствах на Балканском полуострове, он отметил, что одни страны ведут себя дружественно, а другие находятся «в фарватере агрессивной политики» США.

Ранее глава правительства заявил, что Россия будет и дальше отвечать на размещение баз НАТО вблизи своих границ. «Мы крупная страна, мы ядерная страна, и желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций», — заявил премьер. Он подчеркнул, что Россия будет отвечать на такие шаги «и политически, и в военном смысле».

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