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Медведев заявил о готовности ответить на размещение баз НАТО около России

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Дмитрий Медведев

Россия будет и дальше отвечать на размещение баз НАТО вблизи своих границ. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью газете Večernje novosti.

По словам Медведева, Россия, как и другие страны, тоже заинтересована в обеспечении своей безопасности. «Мы крупная страна, мы ядерная страна, и желание понатыкать базы НАТО в нашем непосредственном окружении не может у нас вызывать положительных эмоций», — заявил премьер. Он подчеркнул, что Россия будет отвечать на такие шаги «и политически, и в военном смысле».

Ранее похожее заявление сделал и президент России Владимир Путин. Он назвал НАТО инструментом внешней политики США, а также отметил, что приближение инфраструктуры альянса к границам России не вызывает у Москвы «никакой радости».

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