Президент России Владимир Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США. Об этом глава государства заявил в интервью RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia.

По словам Путина, ни у кого уже не возникает сомнений, что НАТО — «это просто инструмент внешней политики США». «Об этом в Европе говорят. Посмотрите, что говорит президент Франции. Мне даже ничего здесь и придумывать не нужно», — отметил президент.

«А какой фокус мы еще наблюдаем? Страны входят в НАТО, а потом их почти никто не спрашивает, когда размещают у них определенные виды вооружений», — продолжил российский лидер. По его словам, именно так появились элементы системы ПРО в Румынии. «Сейчас будут скоро в Польше. Это совсем близко от наших границ», — заметил Путин.

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По его словам, это попытка нивелировать стратегический ядерный потенциал России. Но уже очевидно, что она обречена на неудачу, учитывая, какие комплексы есть на вооружении у России, пояснил президент, добавив, что «все равно ничего хорошего здесь нет».

«Поэтому, да, мы чувствуем, что это деструктивная деятельность, она нагнетает обстановку, и ничего хорошего в этом нет», — заключил Путин.

Президент также отметил, что приближение инфраструктуры НАТО к границам России «никакой радости не вызывает» у Москвы.

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