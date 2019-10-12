Великобритания предложила НАТО защищаться от России проницательностью

Странам НАТО необходимо проявить проницательность при сдерживании «российской агрессии». Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб во время выступления на парламентской ассамблее альянса, опубликованном на сайте ведомства.

Рааб назвал поведение России «агрессивным», и подчеркнул, что оно «не показывает никаких признаков ослабления». Это якобы подтверждается «нелегальной аннексией Крыма, кибератаками в Европе, неудачной попыткой государственного переворота в Черногории».

«Мы должны быть проницательными при адаптации наших средств сдерживания и защиты для реагирования на российские модели агрессии, злонамеренную активность и злоупотребления международной системой, основанной на правилах», — заявил британский министр.

В то же время Рааб подчеркнул, что странам НАТО следует найти подход, который поможет улучшить отношения с Россией. Однако это можно будет сделать только тогда, когда российская сторона будет готова «сотрудничать в поддержку международного права, а не подрывать его».

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